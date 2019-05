Un défi “unique” en ERC pour Arai

Hiroki Arai a décrit son premier Rallye de Liepāja en Championnat FIA ERC1 Junior comme “un défi unique”.

Le Japonais, qui embarque pour une campagne européenne à bord d'une Citroën C3 R5 engagée par STARD et équipée de pneus Yokohama, le manufacturier japonais faisant son retour en ERC, aura aussi pour la première fois à ses côtés la copilote autrichienne Ilka Minor.

“C'est un défi unique”, a dit Arai, âgé de 25 ans et fils de la légende japonaise des rallyes Toshi Arai.“Ce rallye ne sera pas facile parce que le niveau de l'ERC est élevé et il y a beaucoup de jeunes pilotes ayant une expérience de cette épreuve. Ça va être aussi une semaine exigeante pour moi car ce sera mon premier rallye avec ma nouvelle copilote et je ne connais pas vraiment l'auto. Mais le principal objectif est de bien travailler avec Yokohama sur le développement des pneus.”

Si le Rallye de Liepāja est tout nouveau pour Arai, il a déjà couru en Lettonie, ayant remporté sa classe en terminant cinquième au général en 2015. “J'ai fait [le Rallye de Lettonie] il y a quatre ans et j'ai donc connaissance du fait qu'il y a plus de terre meuble qu'en Finlande, par exemple.”

