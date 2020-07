Un délai supplémentaire pour s’engager au Rally di Roma Capitale en ERC

-

La période d'inscription au Rally di Roma Capitale a été prolongée jusqu'à demain (12 juillet) en réponse aux problèmes de déplacements rencontrés par certains équipages qui tentent de finaliser leur voyage pour ce rendez-vous.

Les engagements pour l'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA devaient être clôturés le 8 juillet. Mais en raison des restrictions empêchant les résidents de certains pays d'atteindre l'Italie du fait de la pandémie de COVID-19, un accord a été conclu pour prolonger la date limite d'inscription – ce qui donne plus de temps aux équipages confrontés à des difficultés pour finaliser leur voyage d'un point de vue pratique.

Les organisateurs du Rally di Roma Capitale ont indiqué que “des dizaines d'inscriptions importantes et un grand nombre de voitures R5”ont été obtenues pour l'événement, qui doit se dérouler du 24 au 26 juillet. Pour plus de détails sur les modalités d'inscription, cliquez externalicihttps://registrations.fia.com/rallyNone.

