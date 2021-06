Mathieu Franceschi, qui a affronté Adrien Fourmaux – la nouvelle star du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA – au début de leur carrière, se prépare à suivre les traces de son frère aîné Jean-Baptiste en participant au Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2021.

Les deux frères pourront viser les points en ERC3. Cependant, l’alliance de Mathieu Franceschi avec MICHELIN signifie qu’il ne sera pas engagé dans le championnat ERC3 Junior, qui impose l’utilisation de pneus Pirelli. Il pilotera une Peugeot 208 Rally4, tandis que Jean-Baptiste sera au volant de la toute nouvelle Renault Clio Rally4.

« Nous avons choisi l’ERC parce que c’est l’étape suivante pour les pilotes venant de mon pays [la France] et que le championnat est bien médiatisé », déclare Mathieu Franceschi, qui a obtenu le soutien de Peugeot Sport. « Je suis l’ERC depuis longtemps en tant que jeune passionné de sport automobile, et j’y ai toujours vu de magnifiques bagarres dans toutes les catégories. Le niveau semble très élevé et nous sommes vraiment impatients de pouvoir nous mesurer. »

Après ses débuts en ERC lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne, du 18 au 20 juin, Franceschi prévoit de participer au Rally di Roma Capitale, au Barum Czech Rally Zlín, au Rallye de Hongrie et au Rally Islas Canarias. « Tout dépendra du budget qui, pour le moment, n’est pas encore bouclé, donc nous espérons de bons résultats pour susciter de l’intérêt à notre égard », précise-t-il. « Nous voulons acquérir autant d’expérience et prendre autant de plaisir que possible. Nous allons essayer de nous rapprocher des meilleurs à chaque fois pour terminer la saison dans la lutte pour les podiums. Mais n’oublions pas que nous sommes encore très jeunes. »

Franceschi a débuté la compétition en 2018 et a terminé deuxième, derrière Adrien Fourmaux, du Championnat de France Junior cette année-là (à noter que Victor Cartier, nouvelle recrue de l’ERC2 avec sa Toyota Yaris Rally2 Kit, s’était classé quatrième). Il a ensuite rejoint PH Sport pour 2019 et a décroché la couronne nationale 2RM en 2020.

Lucie Baud, qui copilotait son père Lionel quand il fut titré champion de France sur terre en 2019, sera la partenaire de Franceschi pour ce qui va être leur première saison de compétition en ERC.

