Un mini-documentaire retraçant le titre de Chris Ingram lors du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA en 2019 a été diffusé par la BBC, la chaîne nationale britannique.

Too Skint to Win ?, de la chaîne BBC Sport, permet de retrouver Ingram marchant dans les rues de sa ville natale de Manchester une semaine avant la finale de l'ERC en Hongrie l'année dernière, puis de la suivre pendant l'épreuve.



Dans le documentaire, le pilote du Toksport WRT révèle à Matt Warwick de BBC Sport l'impact de la perte de son sponsor principal à la veille de la saison 2019, et comment ses difficultés financières ont fait des ravages.



"Aller sur un rallye, c'était vivre un rêve", dit Ingram, "alors qu'à la maison, j'étais stressé, un peu déprimé, surtout quand je ne savais pas si je pouvais faire le prochain rallye et continuer tout ce pour quoi j'avais sacrifié ma vie. En fait, cela m'a rendu assez déprimé. "Parfois, j'ai perdu le contact avec ma famille et avec tout le monde, car j'ai tout consacré à ce sport".



Ingram, qui a été co-piloté par Ross Whittock en championnat européen des rallyes de la FIA, s'est appuyé sur une campagne de crowdfunding lancée par sa mère Jo pour l'aider à rassembler le budget nécessaire pour participer à la compétition en Hongrie. Il n'a pas encore annoncé ses projets pour 2020, mais il reste déterminé à disputer à plein temps au championnat du monde des rallyes de la FIA.

The post Un documentaire de la BBC relate le chemin vers le titre en ERC d’Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.