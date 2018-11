Un double succès qui dépasse les espérances de Kristensson en ERC

Tom Kristensson a souligné son potentiel - et sa détermination - en concluant ses débuts en championnat d'Europe des rallyes ERC par deux victoires successives.

Kristensson est "monté" cette saison dans le championnat ERC Junior Under 27, son prix pour avoir remporté l'ADAC Opel Rallye Cup en Allemagne la saison précédente.



Après être sorti de la route lors de l'ouverture de la saison, l'Azores Airlines Rallye, le talentueux Suédois s'est repris et a montré sa progression sur chaque épreuve, concluant l'année avec des victoires de catégorie en Pologne et en Lettonie aux côtés de son copilote Henrik Appelskog.



"J'ai du mal à trouver les mots pour parler de cette fin de saison, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais", a commenté le Suédois, qui faisait équipe avec le champion ERC Junior U27 Mārtiņš’ Sesks au sein du ADAC Opel Rallye Team. "C'est supr de terminer la saison sur cette double victoire, je remercie mon équipe fantastique".

