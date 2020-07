-

Malgré deux chronos dans les cinq premiers du Championnat FIA ERC3 Junior dans les deux premières spéciales du Rally di Roma Capitale, Miika Hokkanen est rentré dans sa Finlande natale les mains vides.

Hokkanen faisait son retour dans la catégorie soutenue par Pirelli, après plus d'un an d'absence, au volant d'une toute nouvelle Peugeot 208 Rally4 du Saintéloc Junior Team.

ERC vBeaucoup de premières en ERC pour le champion de Pologne Marczyk et ORLEN IL Y A 15 HEURES

Déjà monté sur le podium ERC3 Junior dans le passé, Hokkanen a expliqué ce qui s’était (mal) passé :“Au début de la seconde spéciale du samedi, on a heurté quelque chose à l'intérieur d'une épingle. On ne savait pas quoi car on ne voyait rien de l'intérieur mais la barre de direction était abîmée. On a pu malgré tout continuer sans perdre trop de temps.”

“Sur la liaison qui a suivi, on a réparé un petit peu puis essayé de continuer dans la troisième spéciale. Mais dans un virage à gauche, la barre de direction a lâché et on est sortis de la route directement dans les arbres, c'est pourquoi on a dû abandonner. C'est très triste car on a un très bon package avec cette voiture et avec l'équipe, il y a un gros potentiel pour faire un bon résultat quand tout se passe correctement. Mais ça fait partie du jeu et il faut toujours se sortir des spéciales. J'espère qu'on aura un meilleur run sur la prochaine manche.”

The post Un double top 5 pour Hokkanen mais le résultat final n’a pas suivi appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ne manquez pas ERC All Access, ce soir sur Eurosport IL Y A 18 HEURES