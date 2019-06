Un duo de l’ERC se sépare (le temps d’un week-end)

Steve Røkland et Marius Fuglerud ont suivi chacun son chemin après leur podium letton en Championnat FIA ERC3 Junior le mois dernier. Mais heureusement pour le duo norvégien, cette séparation n'était que temporaire.

Pendant que Fuglerud s'en allait copiloter Anders Grøndal au Rallye Aurskog-Høland dans leur pays natal le week-end dernier, Røkland est lui-même passé dans le baquet de droite de Bernt Kollevold.

À l'arrivée, Fuglerud et Røkland avaient tous deux quelque chose à célébrer, le premier cité ayant gagné au classement général et le second s'étant classé quatrième.

