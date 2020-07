Un duo portugais en ERC3 Junior avec des Peugeot

-

Les espoirs portugais Pedro Almeida et Pedro Antunes sont prêts à passer à l'action lorsque le Championnat FIA ERC3 Junior débutera au Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet.

Au volant de leurs toutes nouvelles Peugeot 208 Rally4, Almeida et Antunes seront à surveiller dans la catégorie soutenue par Pirelli qui comprend leur épreuve locale, le Rallye des Açores, programmée du 17 au 19 septembre.

Antunes, qui fêtera ses 27 ans demain (vendredi), pourra compter sur l'expérience acquise sur asphalte la saison dernière, tandis qu'Almeida, 22 ans, pourra faire appel aux vastes connaissances de son copilote Hugo Magalhães. Magalhães a mené son pilote et homonyme, Bruno Magalhães, sur le podium du général à Rome en 2017 et à une cinquième place l'année suivante.

Almeida fait un pas en arrière vers le Rally4

Les deux dernières apparitions de Pedro Almeida en ERC se sont déroulées dans des autos de type Rally2 à quatre roues motrices. Pour 2020, il passe au niveau Rallye4 et explique ce changement : “La différence entre moi et les gars au départ était de 1,2 seconde par kilomètre, donc je n'évoluais pas comme je le pensais. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de revenir à une R2 pour apprendre et avoir plus de rythme, et peut-être un jour reprendre une R5 [Rally2].”

Le partenariat avec les Magalhães : un nouvel élan

Avec trois victoires et neuf podiums en ERC sur 32 départs, Hugo Magalhães apporte à Almeida un palmarès et une expérience qui parlent pour lui. “Nous avons commencé à travailler au début de cette année”, précise Almeida. “Nous nous attendions à faire beaucoup de rallyes mais avec la COVID-19, nous n'avons pas pu en faire autant que nous le pensions. Mais même pendant la quarantaine, nous avons réussi à nous préparer ensemble. Hugo m'aide beaucoup, surtout dans la prise de notes parce que c'est vraiment une grande partie du travail de pilote.”Le nouveau tandem a effectué de nombreux préparatifs en vue de son voyage en Italie, la semaine prochaine, et participera ce week-end au Rali de Calheta, la manche d'ouverture du championnat de Madère.

Antunes apprécie d'apprivoiser sa nouvelle lionne

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière au volant d'une Peugeot 208 R2, Antunes a remporté sa première victoire de classe avec la 208 Rally4, terminant à une belle neuvième place au classement général du Rali de Castelo Branco, manche du championnat portugais, le 5 juillet. “C'est très différent de la R2”, explique-t-il. “Le plus significatif est le moteur, qui a gagné 20 ch. Mais c'est surtout la puissance à bas régime qui est la grande différence, vous pouvez l'utiliser d'une autre manière. Dans les virages serrés, le moteur fera une grande différence. Les pneus sont également plus larges et cela apporte plus de sécurité. Donc pour moi, la voiture est plus facile à conduire.”

Almeida, qui court pour l'équipe de The Racing Factory, est également fan de la 208, ajoutant : “J'ai fait un rallye il y a deux semaines avec la nouvelle voiture. Je n'ai aucune expérience de l'ancienne, donc aucun moyen de comparer. Mais elle est très différente en tout point des autres autos à deux roues motrices que j'ai conduites, principalement au niveau du moteur car il est doté d' turbo et c'est une grande différence. De plus, le châssis est phénoménal. C'est une très bonne voiture.”

Davantage de rendez-vous ciblés mais rien de sûr

Almeida et Antunes espèrent tous deux étendre leur programme en ERC3 Junior mais ont besoin de plus de soutien pour y parvenir. “Avec la situation sanitaire, beaucoup de sponsors, à la dernière minute, disent qu'ils ne peuvent pas vous donner d'argent, donc nous devons repenser notre programme”, dit Almeida. "Il y a une grande chance pour le Rally Islas Canarias, mais ce n'est pas certain.”

Et Antunes d'ajouter : “Nous essayons, mais rien n'est confirmé. J'aime beaucoup l'ERC parce que c'est une très bonne compétition avec beaucoup de très bons pilotes. C'est la meilleure façon d'améliorer son pilotage et les spéciales sont toutes différentes.”

Photo : Peugeot Sport

