Un dur rallye tchèque est une bonne expérience pour le Junior ERC1 Cais

Erik Cais considère que son difficile Rallye Bohemia jouera en sa faveur quand il entamera sa campagne dans le Championnat FIA ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale (24-26 juillet).

Cais a été stoppé par un souci technique durant l'étape d'ouverture de la manche d'ouverture du championnat tchèque, le week-end dernier, et a terminé à la huitième place.



“Je vais à Rome après avoir fait le Rallye Bohemia, qui a été une très bonne expérience et un bon test des suspensions et de mon état d'esprit”, dit le pilote du Yacco ACCR Team.“Nous avons eu un souci technique le premier jour et j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Par la suite, j'étais tellement en colère que j'ai attaqué fort et fait quelques erreurs. Maintenant, je sais que ce n'est pas en attaquant si fort qu'on gagne du temps.”



L'ancien vététiste de descente a fait ses débuts au Rally di Roma Capitale la saison dernière sur une Ford Fiesta R2, terminant deuxième en ERC3 et ERC3 Junior. Avec son copilote Jindřiška Žáková, il dispose cette année d'une Fiesta R5 MkII de M-Sport.



“Le Rally di Roma Capitale est vraiment difficile”, dit Cais, âgé de 20 ans.“La vitesse sera très élevée avec cette voiture et avoir de bonnes notes pour celle-ci sera très compliqué. Je me souviens de comment prendre les notes pour la R2 mais c'est différent pour la R5 et il faut être très précis.”

