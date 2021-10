Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4 du Toksport WRT) avait plus d’une demi-minute d’avance sur Pep Bassas au départ de l’ES8 du Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Mais un supposé problème électrique a permis à l’Espagnol, sur la Peugeot 208 Rally4 de l’équipe locale The Racing Factory, de prendre l’avantage pour 1min30,2 s avant l’étape de dimanche.



C’était un coup dur pour le Français, leader du championnat ERC3, qui a été sublime dans le brouillard de l’ES2 pour devancer Bassas.“Les notes étaient bonnes du côté des distances et de l’angle des virages”, a déclaré Franceschi.“Je leur ai fait confiance et j’ai donné le maximum, même si je ne voyais pas où j’allais.”



Bassas a déclaré :“Les spéciales étaient très difficiles avec beaucoup de pierres, et il est très important de terminer la journée pour les points du championnat. Nous devons continuer à attaquer parce que Franceschi est très rapide.”



Pedro Almeida a surmonté une crevaison pour conserver la troisième place, tandis que le Portugais Ernesto Cunha, nouveau venu en ERC, est quatrième. Le Polonais Łukasz Lewandowski occupe la cinquième place avec son Opel Corsa Rally4.

