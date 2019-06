Un équipe tchèque de l’ERC Junior fait fort

Filip Mareš et Jan Hloušek ont délivré une des meilleures performances de leur vie, hier, pour décrocher leur première victoire en Championnat de République tchèque sur l'Agrotec Petronas Rally Hustopeče.

Soutenus par leur fédération nationale pour une campagne combinée dans le championnat tchèque et en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Mareš et Hloušek ont été les plus rapides dans quatre spéciales sur dix pour s'imposer avec leur ŠKODA Fabia R5 de Kresta Racing.

Après ce succès, le pilote de l'ACCR Czech Rally Team a déclaré : “À tous ceux qui nous ont aidés, merci. C'est un rêve.”

Mareš et Hloušek seront de retour en ERC au Rallye de Pologne du 28 au 30 juin, où ils viseront les points dans le Championnat ERC1 Junior. Ils y ont été promus en provenance de l'ERC3 Junior à la fin de la saison 2017, leur première en compétition internationale.

Photo : Facebook.com/filipmaresrally

