Concernant l’incident de mardi, Charles Munster a expliqué : “On a commencé la spéciale, la note était correcte mais je ne n’ai pas très bien entendue, je suis arrivé trop vite dans le virage car je ne pensais pas qu’il était si serré et on a tapé le rail.”

Et de poursuivre : “Le rallye sera une totale découverte pour moi, je n’ai jamais piloté sur des spéciales avec autant de grip et une bonne météo, car en Belgique elle n’est jamais très bonne. Pour moi, l’objectif est d’apprendre et de faire quelques bons temps en fin de rallye pour avoir un bon rythme et prendre un peu d’expérience entre ces pilotes très rapides. Je ne vais pas trop attaquer pour être devant mais je vais essayer de faire de mon mieux. C’est ma première participation en championnat d’Europe et je suis content d’être ici.”