Avec deux victoires de classe successives au Rallye di Roma Capitale et au Rallye de Liepāja, l’espoir estonien est le pilote à suivre dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli, au volant de la toute nouvelle Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland.



Cette semaine, Torn va tenter de remporter la seconde manche du Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA, son pays accueillant la “première ligue” pour la toute première fois.



“Nous avons engrangé de la confiance à Rome et le ressenti a été le même à Liepāja”, dit Torn.“Les routes du sud de l’Estonie sont toujours piégeuses et exigeantes, mais en même temps très agréables. J’espère que le rallye sera sympa et disputé tout au long du week-end.”