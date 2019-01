La réussite de Mārtiņš Sesks, champion FIA ERC Junior des moins de 27 ans en 2018, fait l'objet d'un court documentaire, Champion at Nineteen.

Passant en revue la jeune carrière du Letton en buggy et en kart, Champion at Nineteenévoque aussi son passage en rallye et la conquête d'une couronne dans la catégorie ERC Junior Under 27 soutenue par Pirelli, la saison dernière, avec une Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team.

Sesks disputera au moins deux manches du Championnat ERC1 Junior en 2019 sur une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italie, en guise de récompense pour sa réussie de l'an dernier.

Cliquez ici pour regarder Champion at Nineteen.

The post Un film pour célébrer l’avènement du champion ERC Junior Sesks appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.