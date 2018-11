Un final passionnant : Hadik gagne le nouveau rallye ERC et le titre*

L'équipage local composé d'András Hadik et Attila Deák avait une double raison d'être satisfait à l'arrivée du Rallye de Nyíregyháza.

Il a non seulement remporté l'épreuve, qui doit rejoindre le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019 sous le nouveau nom de Rallye de Hongrie, mais aussi décroché son premier titre national.

En gagnant l'étape de samedi et s'étant adjugé dix meilleurs temps sur 17 possibles – y compris celui de la Power Stage –, le duo à la Ford Fiesta R5 a battu Frigyes Turán et László Bagaméri d'un seul point au championnat de Hongrie, dans un final à suspense de la saison 2018.

“Une simple victoire ne nous suffisait pas, on devait gagner un des [deux] jours”, a rappelé Hadik, doté d'une confortable avance de 37''8 à l'arrivée. “On l'a fait hier et même [dans] la Power Stage, ce qui nous a rapporté deux fois des points de bonus. Au départ de la dernière spéciale, je savais que celle-ci nous conviendrait et qu'on pourrait gagner, même si j'étais anxieux [à l'idée] de heurter un pneu de chicane, car la pénalité aurait pu tout détruire. Je n'ai pas piloté à la limite mais on n'a pas perdu plus d'une seconde dans la spéciale. J'ai commencé ma carrière en 1992 avec une Trabant, et j'attendais donc ce jour depuis très longtemps. C'est un rêve qui devient réalité, et un sentiment fabuleux.”

Derrière Turán, Ferenc Vincze a complété le podium et pris la troisième place au classement final du championnat. Le double champion national Miklós Kazár a fini quatrième et Tibor Érdi Jr, le provisoire double champion ERC2, a terminé son premier rallye asphalte avec la ŠKODA Fabia R5 récemment acquise et un nouveau copilote, Szabi Kovács. “On a réalisé des deuxième et troisième temps au général mais je peux voir beaucoup de choses à améliorer.”

*L'inclusion du Rallye de Hongrie au calendrier ERC 2019 est sujet à confirmation par la FIA.

