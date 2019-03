Un ingénieur titré l’an dernier rejoint Ingram en ERC

Chris Ingram a recruté Lewis Allen comme ingénieur pour son assaut sur le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019.

Allen était l'ingénieur d'Alexey Lukyanuk quand le Russe a coiffé la couronne ERC en 2018, au volant d'une Ford Fiesta R5 de H-Racing.

Le Britannique œuvrera pour son compatriote Ingram, sur sa ŠKODA Fabia R5 de la structure Toksport WRT, à partir du Rallye des Açores qui ouvre la saison cette semaine.

“Je suis très content de travailler avec Lewis Allen, mon nouvel ingénieur”, dit Ingram, qui visera le titre général ERC en plus d'essayer de remporter l'ERC1 Junior cette année. “Il est jeune, comme moi, et on s'entend très bien. Il a gagné le championnat l'année dernière en tant qu'ingénieur d'Alexey, et il a aussi travaillé avec Ott Tänak. Avoir quelqu'un comme lui pour m'aider va donc être un énorme atout pour moi.”

Ross Whittock sera toujours le copilote d'Ingram en 2019. Ils ont roulé en essais lundi aux Açores, montant pour la première fois ensemble dans une voiture de rallye depuis la finale de l'ERC, en Lettonie, au mois d'octobre dernier.

