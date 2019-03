Un Ingram déterminé vise le titre général en ERC

Chris Ingram veut devenir le premier pilote britannique depuis Vic Elford en 1967 à remporter le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après avoir confirmé son engagement sur le Rallye des Açores qui ouvrira la saison 2019.

Ingram œuvre encore à s'assurer le financement nécessaire pour monter une campagne complète, mais il espère qu'un début victorieux à Ponta Delgada l'aidera dans sa recherche de soutiens.

Il poursuivra avec la structure Toksport WRT, aux côtés de son copilote et compatriote Ross Whittock, pour ce qui sera sa sixième saison en ERC – ultime terrain d'entraînement pour les jeunes pilotes visant le sommet.

“On a eu pas mal de retours négatifs concernant les sponsors mais on ne renonce pas, je veux être le premier champion d'Europe britannique depuis plus de 50 ans, c'est mon ambition du moment”, dit le champion ERC Junior 2017 des moins de 27 ans. “Je travaille pour ça depuis mon arrivée dans ce championnat en 2014. Avec Toksport et la ŠKODA Fabia R5, j'ai la meilleure chance d'y parvenir. Mais pour l'instant, j'ai besoin de soutien pour continuer avec Toksport. Sans eux, Michelin, CarFinance247, Andrews Heat for Hire, ŠKODA UK et plusieurs individualités, je ne serais pas là et je veux les remercier de croire en moi. Dès mon retour des Açores, je travaillerai à fond pour trouver le budget me permettant de continuer.”

Ingram, 24 ans, a terminé en dauphin de Nikolay Gryazin dans la lutte pour le titre ERC Junior des moins de 28 ans lors d'une finale à trois en Lettonie au mois d'octobre dernier. En plus de viser la couronne de la catégorie renommée ERC1 Junior, il fera partie des favoris pour le titre général cette année – cela au vu de ses impressionnantes performances en 2018 pour sa première saison sur une R5, laquelle avait débuté par une victoire en ERC Junior U28 aux Açores.

“Nous sommes très heureux que Chris ait décidé une fois encore de prouver son talent en ERC”, dit Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC. “Chris a la capacité de se battre pour le titre général en championnat d'Europe et atteindre le sommet de la discipline. Nous espérons qu'une seconde saison en ERC1 lui donnera le tremplin que son habileté mérite.”

Le vainqueur du Championnat FIA ERC1 Junior, réservé aux jeunes pilotes disposant d'une R5 et qui se conclura au Barum Czech Rally Zlín du 16 au 18 août, recevra 100.000 euros pour prendre part aux deux derniers rendez-vous de la saison ERC, à Chypre et en Hongrie, sur une R5 et avec l'équipe de son choix. En disputant ces deux rallyes, le même champion ERC1 pourrait se trouver en position de viser aussi le titre général – remporté dans le passé par Kajetan Kajetanowicz, Jan Kopecký, Esapekka Lappi et Alexey Lukyanuk. Le Rallye de Chypre se déroulera sur terre entre le 27 et le 29 septembre, le Rallye de Hongrie sur asphalte du 8 au 10 novembre.

Alex Tsouloftas complétera l'effectif du Toksport WRT au Rallye des Açores. Comme Ingram, le talentueux Chypriote sera éligible pour les points en ERC1 Junior.

