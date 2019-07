Un loupé mais toujours en lice : Habaj fait le point sur ses espoirs de titre ERC

Łukasz Habaj admet avoir “gâché” une “très, très grande chance” d'améliorer son avance en tête du Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec son erreur dans la sixième spéciale du Rally di Roma Capitale, la semaine dernière.

Habaj était en course pour un podium, avec sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies, quand une de ses rares erreurs l'a contraint à l'abandon pour la première journée.



Il est revenu le dimanche pour empocher quatre points d'étape potentiellement cruciaux, résultat signifiant qu'il“reste dans le jeu”pour viser son premier titre ERC.



“On avait une très, très grande chance d'augmenter notre avance et on l'a juste gâchée”, a dit la star polonaise.“Bien sûr, ce n'est pas le résultat qu'on voulait. Ça a été le rallye le plus dur, le plus coûteux et les points les plus difficiles à obtenir de ma vie, et un effort massif du côté de l'équipe.”



En plus de sa sortie de route du samedi après-midi, Habaj a fait un tonneau en essais le mardi précédant le rallye, et a aussi reconnu une“quantité maximale de tête-à-queues”durant celui-ci.



“Je suis content que le week-end soit fini”, a-t-il ajouté.“Mais on a minimisé les pertes et on reste dans le jeu. Les écarts ne sont pas trop grands au championnat et on va continuer de se battre, c'est sûr.”



Habaj entamera le mois prochain le Barum Czech Rally Zlín, sixième manche de la saison, sept points derrière le champion en titre Alexey Lukyanuk.

