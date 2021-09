Erik Cais a rejoint la liste des pilotes de pointe ayant dû abandonner lors du 55e Rallye des Açores, cinquième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory occupait la cinquième place du classement général au départ de la spéciale de Sete Cidades, mais une violente réception a endommagé sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team.



“Je connais très bien l’endroit [où cela s’est passé] bien, mais cette année, le saut était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut”, a déclaré Cais.“C’est de ma faute, j’étais probablement trop rapide même si j’ai freiné [avant la bosse] et suis passé sur le quatrième rapport – mais probablement trop tard, car la voiture a piqué du nez, nous avons tapé de l’avant et cela a endommagé le système de refroidissement. Nous ne sommes pas en mesure de poursuivre.”



Cais, qui a failli signer sa première victoire en ERC lors du Barum Czech Rally Zlín le mois dernier, a ajouté :“Je tiens à m’excuser auprès de notre équipe, de nos partenaires et bien sûr de ma famille qui nous soutient beaucoup dans ces moments difficiles. Je dois revenir plus fort, c’est mauvais pour moi.”

