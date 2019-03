Un Lukyanuk calme et à l’aise se prépare à défendre son titre ERC

Alexey Lukyanuk va entamer la défense de son titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur le Rallye des Açores, cette semaine, en se sentant “calme et à l'aise”.

Lukyanuk, qui a rejoint le Saintéloc Racing Team pour piloter une de ses Citroën C3 R5, veut être le quatrième pilote seulement, dans l'histoire de l'ERC, à défendre victorieusement son titre.

S'exprimant avant le rendez-vous sur terre de cette semaine, le Russe a déclaré : “Je ne dirais pas que je suis détendu à 100% mais je suis calme, je me sens à l'aise et confiant dans le fait de pouvoir faire un très bon rallye, de m'amuser et d'obtenir un bon résultat.”

Lukyanuk a empoché en 2018 sa première victoire aux Açores après une performance exemplaire. C'est un grand fan du rendez-vous basé à Ponta Delgada. “L'ambiance aux Açores est fabuleuse et j'attends avec impatience cette nouvelle visite. Il y aura des changements sur les spéciales, elles seront différentes mais nous sommes contents d'explorer quelques nouvelles routes de l'île.”

