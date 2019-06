Un Lukyanuk rapide comme l’éclair mène l’ERC en Pologne

Le champion en titre Alexey Lukyanuk a été directement dans le rythme sur la boucle matinale de la première étape au 76e Rallye PZM de Pologne, qui compte pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, s'emparant d'entrée de la tête.

Un Lukyanuk “calme et détendu”était dans son élément sur les rapides spéciales sableuses de Pologne, gagnant les trois longues spéciales du samedi matin avec sa Citroën C3 R5 préparée par Saintéloc Racing.

Seul un petit souci d'amortisseur dans la super spéciale de Mikołajki Arena, qui concluait la boucle, a gêné sa progression, lui ayant coûté cinq secondes et ayant réduit son avance à 21.6s.

“C'est très sympa de piloter ici, incroyable. Tellement d'émotions. Ce feeling me manque depuis longtemps”, a dit Lukyanuk après la spéciale de Paprotki.

Leader vendredi soir, Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N), qui avait gagné le premier passage dans la super spéciale de Mikołajki Arena, a rétrogradé à la deuxième place du général.

Filip Mareš, le jeune pilote soutenu par l'Autoklub de République tchèque, mène la catégorie ERC1 Junior et s'est détaché de ses poursuivants, occupant une belle troisième place à six secondes seulement de Huttunen.

Trois pilotes sont engagés dans une lutte pour la quatrième place, le prometteur Junior ERC1 Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) s'en étant emparé dans Olecko après avoir trouvé un meilleur rythme.

Il a dépassé à la fois le leader actuel du championnat, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) et l'autre jeune espoir disposant d'une R5 qu'est Hiroki Arai (Team STARD), une spéciale après qu'Arai l'a repoussé à la sixième place.

La lutte entre Marczyk et Arai a concerné aussi la deuxième place en ERC1 Junior, le Japonais complétant donc le podium provisoire de la catégorie.

Quatrième de l'ERC1 Junior et leader actuel de ce championnat, Chris Ingram (Toksport WRT) a connu une matinée compliquée. Il est sorti de la route dans Paprotki et a dû ensuite éviter un chien qui se trouvait au milieu de la route dans Stare Juchy – et que Marczyk a également croisé.

Ingram a terminé cette boucle matinale du samedi à la septième place du général, 1.1s seulement derrière Arai.

Aron Domżała (TGS Worldwide) a été relégué à la huitième place par la remontée d'Ingram et compte 3.9s d'avance sur le cinquième de l'ERC1 Junior, Mattias Adielsson, qui est aussi neuvième au général. Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) complète le top 10.

Szymon Ruta (Printsport) s'est retiré dans Olecko quand sa Volkswagen Polo GTI R5 a heurté un arbre, alors que Daniel Chwist (Rallytechnology), petit-fils du triple champion ERC Sobiesław Zasada, a lui aussi subi un dégât après un choc dans la même spéciale.

Juan Carlos Alonso mène la catégorie ERC2 des voitures de production après l'ES4, tandis que Dariusz Poloński (Rallytechnology) a pris la tête en Abarth Rally Cup dans l'ES2. Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) mène tant l'ERC3 que l'ERC3 Junior après l'ES4.

