Un moment “vraiment effrayant” à Chypre en ERC3 pour Cais

Le pilote soutenu par la fédération tchèque Erik Cais a craint de finir en dehors de la route durant un moment “vraiment effrayant” dans la deuxième spéciale du Rallye de Chypre, ce matin.

L'ancien vététiste de descente, concurrent de pointe dans la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a rencontré un problème dans un virage à droite cinq kilomètres après le départ de la spéciale de Lefkara sponsorisée par SPARCO.

“J'ai fait un tête-à-queue à un très mauvais endroit et je suis presque tombé d'une falaise dans un lac, ça a été vraiment effrayant”, a dit le pilote de l'ACCR Czech Rally Team. “Après ça, j'étais vraiment effrayé, je n'étais plus bien concentré – une très mauvaise spéciale pour moi donc. Je n'étais pas non plus très content du set-up de la voiture mais mon ingénieur a dit qu'il était très bon. On a eu plus de grip et la direction était meilleure par la suite.”

