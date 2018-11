La structure ŠKODA Motorsport, victorieuse en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a un nouveau quartier général en République tchèque.

Situées à Plazy, dans la banlieue de Mladá Boleslav où est basé ŠKODA AUTO, ces installations toutes neuves permettront d'améliorer les pratiques de travail et la livraison des voitures de rallye aux clients, selon la firme tchèque.

“Christian Strube, Responsable du Développement Technique chez ŠKODA AUTO, déclare : “En raison d'un meilleur flux de travail, nous pouvons développer et fabriquer les voitures encore plus [efficacement] et rendre notre service encore meilleur pour nos clients. L'an dernier, notre objectif était de fournir plus de 20 Fabia R5 aux clients du monde entier. Jusqu'à maintenant, 250 ont été vendues. Afin de garder ce rythme, ces nouveaux locaux sont les fondations idéales pour le succès futur de notre programme sportif.”

Michal Hrabánek, patron de ŠKODA Motorsport, ajoute :“Ces installations toutes neuves démontrent clairement l'implication de ŠKODA en compétition. Elles nous aideront à améliorer notre service clients et à poursuivre l'histoire victorieuse de ŠKODA Motorsport autour du monde.”

Ces nouveaux locaux mesurent 16.400 mètres carré et comprennent 1859 mètres carré de bureaux ainsi que 3844 mètres carré d'atelier et de stockage. Par ailleurs, l'entrepôt est en mesure d'accueillir des pièces pour 5000 Fabia R5.

La ŠKODA Fabia R5 s'est imposée avec quatre pilotes différents cette année en ERC, et Nikolay Gryazin – qui a remporté deux victoires au général – a décroché le titre ERC Junior des moins de 28 ans sur une Fabia R5 de Sports Racing Technologies. Esapekka Lappi a été le dernier pilote titré au général avec une ŠKODA, en 2014.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Un nouveau QG pour l’équipe ŠKODA titrée en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.