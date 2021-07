Rachele Somaschini fait cette semaine son retour dans le Championnat d’Europe des Rallyes FIA en Italie en accédant à la catégorie Rally2 après avoir intégré l’ERC-MICHELIN Talent Factory.

Après avoir fait quelques apparitions en ERC3 Junior la saison dernière, la jeune femme de 27 ans va participer cette semaine au Rally di Rome Capitale (23-25 juillet), au volant d’une Citroën C3 R5 sous la bannière du RS Team, dans le cadre d’un plan à long terme d’apprentissage sur asphalte au volant de la machine française.

Elle a obtenu un soutien important de la compagnie d’assurance Prima Assicurazioni qui soutient son combat contre la mucoviscidose, dont elle souffre.

ERC Suivez la Spéciale de Qualification du Rally di Roma Capitale en direct sur ERC Radio IL Y A UNE HEURE

La confirmation du soutien crucial de Prima Assicurazioni fait suite à des mois de préparation et permettra à la voiture de Somaschini, préparée par Sportec Engineering, de courir dans une livrée violette remarquable au Rally di Romea Capitale et au Rallye des Açores en septembre. Prima Assicurazioni a révolutionné le monde de l’assurance auto, moto et van, et a récemment lancé une assurance habitation, famille et accident.

L’alliance entre Prima Assicurazioni et Somaschini signifie que l’entreprise soutient indirectement #CorrerePerUnRespiro, le projet de la pilote milanaise visant à collecter des fonds pour la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC), une organisation de recherche sur la mucoviscidose.

On espère que Prima Assicurazioni prolongera son soutien à Somaschini pour un programme international complet en 2022, après avoir expérimenté les avantages d’une association avec la pilote féminine de pointe cette saison.

« Je suis aux anges avant ce retour en championnat d’Europe », a déclaré Somaschini, dont Nicola Arena sera le copilote. « Des courses difficiles avec des caractéristiques très différentes en font un terrain parfait pour progresser en termes de pilotage, et l’environnement très coopératif et amical vous fait sentir comme dans une famille. C’est la situation idéale pour essayer de s’améliorer sans trop ressentir le stress de la compétition. Et puis, bien sûr, il y a la couverture médiatique géniale fournie par le promoteur de l’ERC [Eurosport Events]. »

Et la jeune femme de poursuivre : « Après l’année difficile que nous avons traversée, avoir entamé cette collaboration avec un partenaire aussi prestigieux que Prima Assicurazioni qui, comme moi, vise à élargir son public cible est un excellent résultat. Il était vraiment important pour moi de revenir en ERC pour mon développement personnel. Par conséquent, les objectifs de #CorrerePerUnRespiro, mon projet de collecte de fonds pour FFC, et les stratégies de Prima Assicurazioni se sont parfaitement accordés pour créer ce partenariat. »

« Je tiens à remercier vivement ce sponsor pour son soutien et sa confiance, ainsi que ceux qui continuent à me soutenir, me permettant de participer à un championnat aussi prestigieux – je vais essayer d’y répondre avec un engagement maximal. Le Rally di Roma Capitale est une épreuve très technique et rapide et pour ma première participation ici avec une R5 [désormais Rally2], nous ferons beaucoup d’efforts pour bien faire. »

Anna Sanfilippo, PDG de Prima Assicurazioni, a déclaré : « Nous croyons fermement que la solidarité et la responsabilité sont deux valeurs fondamentales pour une compagnie d’assurance, et que le sport est un véhicule parfait pour les messages positifs. C’est pourquoi, comme nous l’avons déjà fait avec l’ACF Fiorentina, dont nous sommes les sponsors et avec qui nous avons promu une campagne sur la sécurité au volant, nous avons maintenant décidé de nous engager avec Rachele pour une bonne cause. »

La lutte de Somaschini contre la mucoviscidose a été stimulée dernièrement par l’approbation du traitement Trikafta par le système de santé italien. Cette décision est décrite comme« un tournant pour sa santé et ses efforts, ainsi que pour 70 % des Italiens atteints de mucoviscidose et qui bénéficieront de ce traitement », selon une déclaration de l’équipe.

Pour plus d’informations sur le projet #CorrerePerUnRespiro de Somaschini et pour faire un don, veuillez vous rendre sur : correreperunrespiro.it

ERC Mission découverte pour Franceschi en ERC IL Y A 2 HEURES