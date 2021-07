Avec un niveau de confiance « énorme », Sami Pajari veut voler encore plus haut lors de la deuxième manche du Championnat FIA ERC3 Junior, en Lettonie, cette semaine.

Le rapide Finlandais a réalisé un doublé ERC3/ERC3 Junior lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne, le mois dernier, et il est impatient de signer d’autres au volant de la Ford Fiesta Rally4 qu’il partage avec son copilote Enni Mälkönen pour ses débuts au Rallye de Liepāja.

« J’espère m’appuyer sur ce qui s’est passé en Pologne et acquérir plus d’expérience sur les routes de terre à grande vitesse », a déclaré le jeune espoir de l’équipe Porvoon Autopalvelu. « La Pologne a été un bon week-end pour moi. Gagner ma première épreuve en dehors de Finlande a été un grand soulagement, d’autant plus que c’était ma première participation en ERC. Cela me donne une grande confiance pour les prochains rendez-vous. Je m’attends à ce que les routes soient très rapides en Lettonie, comme elles l’étaient aussi en Pologne. Comme là-bas, la compétition sera rude [ce week-end], mais nous allons essayer de reprendre à la position où nous avions fini. »

