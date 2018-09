Un parcours exigeant en Pologne pour les équipages de l’ERC

Les organisateurs du PZM 75e Rallye de Pologne ont déclaré que le parcours de cette année de leur manche sur terre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes serait “exigeant” pour les équipages.

Les 15 spéciales au programme du 21 au 23 septembre représentent 214,92 kilomètres chronométrés pour ce qui est la première inscription du rallye basé à Mikołajki au calendrier de l'ERC depuis 2013, année où Kajetan Kajetanowicz y avait signé sa première victoire internationale.

Vendredi sympa

Après une journée d'essais le mardi et deux jours de reconnaissances le mercredi et le jeudi, la 75e édition du deuxième rallye le plus ancien au monde débutera réellement le vendredi 21 septembre avec un timing serré. Dès 07h30, à Talty, auront lieu Essais Libres et la Spéciale de Qualification pour les pilotes prioritaires de l'ERC, suivis par le shakedown pour tous les autres. Les 15 plus rapides en qualification choisiront leur position de départ pour la première étape à partir de 14h10 sur la place principale de Mikołajki, où débutera la cérémonie de départ à 15h00. Deux heures plus tard, la super spéciale de Mikołajki Arena (ES1) verra les équipages s'élancer deux par deux.

Samedi rapide

Deux passages dans quatre spéciales sont au menu du samedi, celle de Świętajno (19,60 kilomètres), qui comprend le célèbre saut de Rosochackie, étant la seule inchangée par rapport à 2017. Raccourcie cette année, Paprotki, qui sera lancée à 07h30, sera la première du jour, et Stare Juchy sera courue dans la direction inverse. Mikołajki MAX, toute nouvelle spéciale, débutera à Zelwagi pour se terminer dans Mikołajki Arena, où aura eu lieu la première vendredi après-midi.

Dimanche décisif

La deuxième et dernière étape comprendra deux passages dans trois spéciales pour une distance chronométrée de 97,90 kilomètres. Elle aussi nouvelle, Pozedrze commencera à 08h05 et sera suivie de Gołdap, la plus éloignée de l'itinéraire, rallongée avec ses 19,90 kilomètres et courue dans le sens inverse par rapport à l'année dernière. Modifiée et disputée également dans la direction opposée, Baronowo conclura la boucle matinale et sera aussi le dernier secteur compétitif du rallye – avant la cérémonie d'arrivée qui se tiendra sur la place principale de Mikołajki à partir de 18h20.

Photo : Dominik Kalamus/Rajdpolski.pl

