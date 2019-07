Un passage en ERC rêvé pour Oprea à Rome

Christiana Oprea “apprendra des meilleurs” pour ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes au Rally di Roma Capitale (19-21 juillet).

Architecte devenue pilote de rallye, Oprea est un fort soutien de la commission de la FIA sur les femmes dans le sport automobile, créant la plateforme Femeiinmotorsport.ro en Roumanie.

Elle a lancé son projet d'accéder à l'ERC en janvier dernier après deux saisons à courir dans son championnat national, et affrontera des gagnantes passée et présente de l'ERC Ladies’ Trophy, Catie Munnings et Emma Falcón, en disputant cette semaine le rendez-vous italien sur asphalte.

“Après deux saisons complètes dans le championnat de Roumanie, c'était une curiosité naturelle de découvrir un plus haut niveau en rallye”, dit Oprea. “J'ai toujours voulu apprendre des meilleurs, travailler dur et être au top niveau du sport automobile. Et je considère l'ERC comme le parfait endroit pour évoluer en tant que pilote. Je suis aussi une grande admiratrice des gagnantes en ERC Ladies’ Trophy que sont Ekaterina Stratieva et Catie Munnings, et être en mesure de suivre leurs traces fait partie de mon rêve.”

“Ma copilote, Diana Hațegan, et moi avons couru l'année dernière en Euro Rallye Trophée à Sliven, en Bulgarie, où nous avons découvert que nous étions le premier équipage roumain 100% féminin disputant un rallye à l'étranger depuis plus de 50 ans. Cela m'a donné envie de faire plus en représentant les athlètes romaines féminines, je voulais casser les codes et faire partie, avec Diana, du premier équipage roumain féminin à courir en ERC. Je suis une fervente supportrice de l'initiative FIA Women in Motorsport et aussi la fondatrice de la plateforme roumaine du mouvement, Femeiinmotorsport.ro – j'ai donc relevé la mission de démanteler le stéréotype de la femme en sports mécaniques et dans la société.”

Oprea, qui combine sa carrière en rallye avec son travail de journaliste automobile, de conceptrice web et de professionnelle des relations publiques en sport automobile, passera de son habituelle Dacia à une Peugeot 208 R2 pour le Rally di Roma Capitale, une épreuve recommandée par le champion roumain de rallye Simone Tempestini.

“Depuis janvier, nous explorions les opportunités en ERC et Rome a semblé tout avoir – de belles spéciales, une très bonne couverture des médias de masse, des coûts de logement et de transport abordables. Et puis, il y a une forte communauté roumaine en Italie et Simone Tempestini a disputé précédemment ce rallye et nous a donné quelques informations utiles en guise de point de départ. Ce sera mon premier rallye avec une voiture de spécification F2, et je me sens aussi plus à l'aise sur asphalte.”

Concernant ses objectifs pour ce Rally di Roma Capitale, Oprea a un plan très clair.“Mon but est d'apprendre la voiture autant que je peux et de hausser constamment le rythme à chaque spéciale. Nous sommes là pour l'expérience complète, alors nous voulons atteindre l'arrivée et profiter de ce moment qui, c'est sûr, ouvre un nouveau chapitre pour les femmes en sport automobile. Mon rêve, dans le futur, est de ramener l'ERC Ladies’ Trophy à la maison et j'espère que nous pourrons mettre sur pied un calendrier complet en ERC pour l'année prochaine avec le soutien de nos partenaires. Le budget est le défi principal, car mes deux dernières saisons ont été financées à 100% par ma mère et moi – alors maintenant, nous comptons pleinement attirer des sponsors.”

