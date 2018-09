Tom Kristensson a dit qu'il devait sa première victoire en Championnat FIA ERC Junior Under 27 à une performance sans erreur avec son ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team.

Kristensson et son copilote Henrik Appelskog ont remporté la catégorie des moins de 27 ans au PZM Rallye de Pologne. Et si l'obtention de 38 points ne leur a pas suffi pour rester candidats au titre, ils sont néanmoins rentrés dans leur Suède natale forts de ce premier succès.

“Cela à été difficile de rester rapide en ne commettant pas d'erreur”, a dit le pilote équipé par Pirelli.“Mais on a respecté notre plan, on a montré notre vitesse et je suis très content que nous n'ayons fait aucune erreur. Tout a bien été et je me sentais à l'aise.”

The post Un pilotage sans erreur donne sa première victoire en ERC Junior à Kristensson appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.