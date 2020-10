Plus de pilotes européens parmi les meilleurs que jamais s’apprêtent à viser la victoire dans le très passionnant Championnat d’Europe des Rallye de la FIA au Rallye de Hongrie, le week-end prochain (6-8 novembre).

Comprenant un plateau impressionnant de 30 voitures de la catégorie reine Rally2, la liste des engagés du Rallye de Hongrie est emmenée par le leader actuel du championnat, Alexey Lukyanuk, suivi d’Oliver Solberg, Grégoire Munster, Craig Breen, les vainqueurs en Championnat du monde des Rallyes que sont Andreas Mikkelsen et Mads Østberg, le champion de Pologne Miko Marczyk, Emil Lindholm, le champion ERC3 Junior en titre Efrén Llarena, Erik Cais et le quadruple champion national Norbert Herczig.

Parmi les autres noms célèbres, on trouve ceux de Simone Tempestini – fraîchement couronné pour la cinquième fois en Roumanie –, de l’espoir allemand Dominik Dinkel, de Callum Devine (soutenu par Motorsport Ireland), du double champion ERC Junior Marijan Griebel, de Niki Mayr-Melnhof et Albert von Thurn und Taxis (pilotes de circuit devenus habitués de l’ERC), du champion ERC1 Junior 2018, Nikolay Gryazin, de Yoann Bonato, de Simon Wagner, du débutant Josh McErlean et d’un quintet de stars locales parmi lesquelles le vainqueur surprise du Rallye Hongrie l’année dernière, Frigyes Turán.