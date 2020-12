Iván Ares a décroché la quatrième place au classement final** du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après avoir signé son second podium en autant de départs.

L’Espagnol menait au soir de la première étape, mais il a perdu du temps en raison d’une crevaison et d’une suspension endommagée au cours de la dernière matinée.

“Ça a été un rallye difficile, on a attaqué fort et on est contents”, a réagi Ares après coup.