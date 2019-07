Un premier podium en ERC Junior est ce qu’il fallait à Adielsson

Le premier podium de Mattias Adielsson en Championnat FIA ERC1 Junior a été pile ce dont il avait besoin après un début de saison difficile.

Le pilote du Sweden National Team devait signer un résultat solide au 76e Rallye PZM de Pologne, pour remettre sa campagne 2019 sur de bons rails.

C'est ce qu'il est parvenu à faire, commençant par une bonne performance en qualification avant de rejoindre l'arrivée en dauphin de Filip Mareš pour ce qui n'était que son troisième rendez-vous complet sur la Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

“C'est fabuleux, on est P2 en ERC1 Junior pour notre troisième course”, a dit Adielsson. “On a montré notre rythme dès la qualification et dès le début du rallye. J'avait méchamment besoin de ce résultat. Pour nous, c'était très limite à la fin dans certaines spéciales car on attaquait absolument au maximum pour atteindre le podium. Mais si d'autres pilotes disent qu'ils ne se sont pas fait de frayeur, ce sont des menteurs !”

