-

Pep Bassas, du Rallye Team Spain, a poursuivi sa transition vers le rallye international avec une septième place en Championnat FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja, le week-end dernier.

Bassas est monté sur la scène européenne cette année après avoir remporté le titre Beca R2 Júnior dans son pays en 2019.



Après son impressionnant podium au Rally di Roma Capitale sur asphalte, Bassas s'est essayé à la terre en Lettonie. Au volant d'une Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli, il aurait pu finir encore mieux classé s'il n'avait dû s'arrêter pour changer une roue avant gauche crevée dans la spéciale 4.



“Le rallye a été très rapide pour moi, c'était ma première course sur ce type de terre et le rythme est un peu plus lent que pour mes rivaux à chaque kilomètre”, a dit Bassas.“La sensation est compliquée, nous avons fait un tête-à-queue dans la sixième spéciale, mais ça a été de mieux en mieux, nous étions de mieux en mieux.”

ERC Cais s’est senti comme Ken Block en ERC1 Junior IL Y A 20 HEURES

The post Un premier test sur terre pour Bassas appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC La caméra embarquée révèle la cause du retard de Breen à Liepaja en ERC HIER À 10:00