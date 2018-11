Un Rallye de Liepāja 2019 sans précédent, assure l’organisateur

Le Rallye de Liepāja sera plus quand que jamais auparavant quand le Championnat d'Europe FIA des Rallyes se rendra en Lettonie pour la septième fois, dès le mois de mai prochain.

Soumis à l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, le Rallye de Liepāja accueillera en effet l'ERC du 24 au 26 mai avec un parcours rallongé de façon significative.

Raimonds Strokšs, directeur de RA Events, promoteur de l'événement, explique : “En 2019, nous allons créer en Lettonie un rendez-vous unique du championnat d'Europe. Sa base sera toujours située à Liepāja, mais les spéciales couvriront une zone bien plus large qu'auparavant – elles se dérouleront dans la région de Talsi, puis sur les meilleures routes de celle du Kurzeme, avant que les équipages ne reviennent à Liepāja pour conclure le rallye.”

“Notre vision et notre plan [pour l'an prochain] sont uniques et quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Il y a beaucoup de défis à relever, mais, si cela nous faisait peur, jamais la Lettonie n'aurait accueilli des manches de Championnat d'Europe FIA des Rallyes et en Championnat du Monde FIA de Rallycross.”

“Nous sommes encouragés par nos partenaires – Eurosport Events, la Fédération Automobile de Lettonie, les villes de Liepāja et Talsi – qui ont conceptuellement approuvé nos plans et œuvreront avec nous pour en faire une réalité. J'espère sincèrement que d'autres amis du rallye viendront nous soutenir eux aussi dans cette aventure, pour créer un rendez-vous du Championnat d'Europe des Rallyes sans précédent en termes d'échelle et de qualité.”

