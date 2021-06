Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, compétition qui alimente le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, a une fois de plus souligné son attrait pour les pilotes et les équipages qui espèrent atteindre un jour le niveau mondial, en présentant une superbe liste d’engagés pour le 77e ORLEN Rallye de Pologne, qui ouvrira la saison du 18 au 20 juin.

Pas moins de 40 pilotes s’affronteront dans les voitures de type Rally2, tandis que 14 autres représentant 13 pays seront réunis dans les catégories ERC Junior et ERC3 Junior soutenues par Pirelli.Les primes ERC-MICHELIN Talent Factory seront attribuées à six jeunes talents en Rally2, tandis que le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT – réservé à des Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN – pourra compter sur un plateau multinational.L’ERC2 sera le théâtre d’une lutte à sept pour la gloire, avec parmi eux le Polonais Dariusz Poloński sur une Abarth. Vingt pilotes ont les yeux rivés sur la victoire en ERC3, au volant de Ford (M-Sport), Opel, Peugeot et Renault.Voici quelques-uns des points forts de cette liste des participants attendus au Rallye de Pologne, soutenu par ORLEN et qui, pour son 100e anniversaire, partira de Mikołajki le 18 juin et se terminera à Varsovie, capitale du pays, le 20 juin.*La liste des champions de catégorie ERC présents comprend Wojciech Chuchała, Tibor Érdi Jr, Nikolay Gryazin, Efrén Llarena, Andrea Mabellini et Ken Torn.*Les champions nationaux passés et présents engagés incluent Yoann Bonato (France), Chuchała (Pologne), Grzegorz Grzyb (Pologne et Slovaquie), Norbert Herczig (Hongrie), Fabian Kreim (Allemagne), Lukyanuk (Estonie, Russie), Miko Marczyk (Pologne), Umberto Scandola (Italie), Nil Solans (Espagne) et Simone Tempestini (Roumanie).*Les autres jeunes talents s’alignant en Rally2 seront Alberto Battistolli, Callum Devine, Emilio Fernández, Gregor Jeets, Tomasz Kasperczyk, Roland Poom et Kacper Wróblewski.*Simone Campedelli sera le coéquipier de Breen au sein du Team MRF Tyres, tandis que Rakan Al-Rashed, Aloísio Monteiro et Luis Vilariño sont également inscrits.*Jon Armstrong et Ken Torn sont les favoris de l’ERC Junior, qui s’adresse aux pilotes de voitures Rally3 chaussées de pneus Pirelli. Le futur champion remportera un volant en WRC Junior.*Six Ford Fiesta Rally3 de nouvelle génération livrées par M-Sport Poland seront en action.*Des voitures de type Rally2-Kit, sur base de Suzuki et Toyota, seront à suivre en ERC2.Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC pour Eurosport Events, déclare :Cliquez ICI pour voir la liste des engagés.