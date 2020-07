Un retour héroïque pas récompensé pour Westlund en ERC3 Junior

-

Adam Westlund a vu un top 5 final se refuser à lui au Rally di Roma Capitale, manche d'ouverture du Championnat FIA ERC3 Junior le week-end dernier, pour son retour après de sérieuses blessures.

Le Suédois s'était fracturé la nuque et le dos dans un accident à grande vitesse sur un rallye dans son pays en août dernier.

Il était de retour en Italie, dans la catégorie soutenue Pirelli, avec encore 12 vis et deux plaques en titane dans le dos... Hélas, il est rentré da sa Suède natale sans aucune récompense.

“Je n'avais pas du tout de freins quand je suis arrivé dans un droite après dix kilomètres dans la spéciale n°11”, explique le pilote de la Ford Fiesta Rally4. “Nous sommes partis dans le mur et une roue arrière a été arrachée. C'était très décevant car nous faisons une meilleure spéciale que le matin et nous nous sentions bien mieux. Nous avons eu un peu de mal avec les notes et la confiance dans ces mêmes notes. Nous avons eu aussi deux crevaisons.”

