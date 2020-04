Un site internet relooké pour le Rallye di Roma Capitale en ERC

Le Rally di Roma Capitale, manche italienne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a relooké son site internet.

Disponible à l'adresse habituelle,www.rallydiromacapitale.com, le site propose les informations de base concernant l'événement, et de plus en plus de contenu sera ajouté dans les prochaines semaines.

Le Rally di Roma Capitale doit avoir lieu du 24 au 26 juillet prochains.

