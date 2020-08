Un test important pour Dinkel en ERC

-

Dominik Dinkel va se servir du test officiel précédent le Rallye de Liepāja pour s'adapter au défi qui l'attend sur la manche la plus rapide du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

L'Allemand n'a jamais affronté ce rapide rendez-vous sur terre auparavant, mais le temps passé dans sa Škoda Fabia Rally2 Evo de Brose Motorsport, mercredi, l'aidera à s'acclimater avec sa copilote autrichienne Ursula Mayrhofer.

“C'est encore un nouveau rallye avec encore plus à apprendre car je n'ai jamais fait de rallye terre avec des spéciales si rapides”, déclare Dinkel. “J'aime la terre et j'espère qu'on pourra progresser mercredi au niveau du set-up et de mon style de pilotage pour essayer de franchir le palier suivant sur cette surface, en allant de plus en plus vite, et de finir avec un bon résultat en ERC1 Junior.”

