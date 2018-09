Emil Bergkvist, champion ERC Junior en 2015, a ajouté un autre titre d'envergure à son impressionnant palmarès en devenant Champion du monde Junior, après une victoire de catégorie le week-end dernier en Turquie.

Le Suédois était passé au niveau mondial après avoir décroché la couronne ERC Junior en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Cette année, il s'est inscrit dans le championnat du monde Junior géré par M-Sport Poland et a donc remporté la récompense – une Ford Fiesta R5 et un package de pneus Pirelli – après une campagne performante et régulière.

“C'est incroyable et je suis tellement content”, a dit Bergkvist, qui avait remporté le titre ERC Junior avec l'ADAC Opel Rallye Junior Team. “Tout a été fabuleux et je veux remercier chacun de ceux qui ont rendu cela possible. Je n'ai pas de mots pour ça et je suis tellement excité. Penser que cette Ford Fiesta R5 est maintenant la mienne est un peu irréel, je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour réaliser ce qui est arrivé et ce que nous avons accompli.”

Les titres ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) et ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) de cette année restent à attribuer à deux manches de la fin de saison, dont le PZM Rallye de Pologne cette semaine (21-23 septembre).

The post Un titre mondial pour Bergkvist, ancien lauréat de l’ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.