Un top 6 à domicile pour Somaschini, nouvelle venue en ERC3 Junior

Rachele Somaschini a terminé un Rally di Roma Capitale compliqué et pris la sixième place pour ses débuts en Championnat FIA ERC3 Junior.

L'Italienne, qui combine sa prometteuse carrière au volant avec une campagne de sensibilisation à la fibrose kystique, #CorrerePerUnRespiro, courait pour la première fois sur une Peugeot 208 Rally4.

“Ce n'est pas exactement les débuts que nous visions”, dit la jeune femme, qui était copilotée par sa compatriote Giulia Zanchetta. “Ce rendez-vous a été très exigeant pour nous, avec une voiture toute nouvelle que nous devions comprendre palier par palier durant le rallye lui-même car nous n'avions pu faire que quelques kilomètres avant la course.”

“Nous avons dû composer avec de nombreux soucis techniques et avons aussi fait quelques erreurs. De plus, la chaleur était vraiment dure pour moi dans la voiture et piloter a été incroyablement épuisant. Nous allons essayer d'apprendre de nos erreurs et ferons de notre mieux pour améliorer nos performances la prochaine fois.”

