Un tour aux des archives de l’ERC : quand Habaj parlait de sa victoire aux Açores

Peu après sa victoire éclatante en Championnat d'Europe FIA des rallyes, le 23 mars 2019, Łukasz Habaj avait évoqué sa performance exceptionnelle sur une ŠKODA Fabia R5 équipée de Pirelli et préparée par Sports Racing Technologies.

Félicitations, c'est votre première victoire en ERC. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

"Je n'arrive pas à y croire, mais nous avons eu un bon rythme toute la semaine. La clé de la victoire, c'était hier. C'étaient les spéciales qui me faisaient le plus peur mais, au final, ça a bien marché. Je suis désolé pour Alexey [Lukyanuk] car il a été le plus rapide tout le week-end, mais c'est le rallye. Cette victoire n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit d'un travail acharné et je tiens à remercier ma famille, mon équipe pour la voiture et Pirelli pour les pneus."

Expliquez-nous simplement vos émotions de ce dernier après-midi avec les conditions et les rebondissements des deux dernières spéciales...

"Il est impossible d'expliquer en quelques mots. Il y avait tellement de choses à faire. Mais, pour être honnête, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir et analyser la situation parce que les conditions étaient très difficiles, et nous devions être tellement concentrés sur les étapes pour ne pas faire d'erreurs. C'était quelque chose sur quoi j'étais vraiment concentré. Avant la dernière boucle, nous étions en train de calculer et de regarder ce qui se passait dans le tableau des temps, pour ne pas prendre trop de risques. Mais j'étais très confiant tout le week-end et je pense que j'ai calme, confiant et que j'ai gardé un bon rythme, ce qui était la clé du succès. La journée d'hier a été très importante pour nous. Une journée qui m'a fait très peur parce que les années précédentes, dans Sete Cidades, je n'étais pas trop compétitif. Hier a donc été la clé pour nous. Après, j'ai vraiment cru que nous pourrions être sur le podium et grâce à l'erreur d'Alexey ou de sa malchance, nous avons gagné. Je pense que nous sommes les premiers Polonais à gagner ce rallye, ce qui est incroyable."

Vous aviez dit qu'hier était votre plus beau jour en ERC, alors qu'est-ce ça doit être aujourd'hui ?

"En termes de conduite, la journée d'hier a été meilleure. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu apprécier parce que les conditions météorologiques étaient extrêmement difficiles. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'était difficile de conduire dans ces conditions. Parfois, je ne pouvais même pas voir parce que les essuie-glaces ne pouvaient pas essuyer la pluie. Vous le verrez sur les images embarquées, ce n'était pas seulement pour nous. Donc, en termes de pilotage, c'était mieux hier pour nous, mais bien sûr la victoire a le meilleur goût. Je dois m'habituer au fait que nous avons gagné le rallye parce que je n'arrive toujours pas à y croire !"

Quelles sont les chances que vous reveniez défendre votre titre l'année prochaine ?

"Je ne sais pas. Le rallye est un sport très coûteux et qui prend aussi beaucoup de temps. J'ai une famille à la maison et j'ai un petit garçon qui commence l'école."

Sait-il que papa a gagné ?

"Oui, je l'ai appelé tout de suite ! Il a cinq ans et il me demandait si j'avais gagné, alors cette fois je lui ai dit que oui, on l'avait fait. Donc, je dois passer un peu de temps avec lui. C'est trop tôt pour le dire. Maintenant, je pense à cette saison, il y a encore sept rallyes à venir et si nous avons pu être compétitifs ici, je sais que nous pouvons l'être pour le reste de la saison."

