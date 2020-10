Yoann Bonato, Norbert Herczig et Andreas Mikkelsen sont ce soir les invités d’ERC The Stage, le talk-show en ligne d’Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Disponible sur Facebook et YouTube, ERC The Stage est animé (en anglais) par Julian Porter et Chris Rawes.