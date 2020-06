Un trio talentueux ce soir dans ERC The Stage

-

Un trio talentueux constitué de Callum Devine, Miko Marczyk et Amaury Molle est invité dans ERC The Stage, à 18h30 CET aujourd'hui.

Le talk-show en ligne d'Eurosport Events, promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, est co-animé par les commentateurs d'ERC Radio, Julian Porter and Chris Rawes.

Les invités de cette semaine sont parmi les stars en devenir qui s'aligneront en ERC cette saison.

Devine se prépare pour un programme ERC1 Junior avec une Hyundai i20 engagée sous la bannière de la Motorsport Ireland Academy. Le champion de Pologne Miko Marczyk devrait être un de ses principaux rivaux, sur une Škoda Fabia R5 Evo du Team ORLEN, alors que Molle disputera la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli au volant d'une Peugeot 208 R2.

En plus d'écouter Devine, Marczyk et Molle, l'épisode de ce soir d'ERC The Stage inclura un passage en revue de toutes les dernières news de l'ERC. Pep Bassas, du Rallye Team Spain, apparaîtra quant à lui dans la rubrique des débutants en ERC (ERC Newcomer).

ERC The Stage sera disponible sur :

Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

ou Youtube.com/user/FIAERC

