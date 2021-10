Norbert Kiss, triple vainqueur du Championnat d’Europe de Courses de Camions de la FIA, a rejoint les concurrents du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au Rallye de Hongrie ce week-end.

Mais plutôt que de tenter de réaliser des chronos rapides dans un camion de course de plus de cinq tonnes, Kiss a répondu au souhait des organisateurs du Rallye de Hongrie en divertissant la foule à Rabócsiring, vendredi soir, et sur la spéciale en ville de Nyíregyháza ce matin.

“C’est un grand honneur d’avoir été invité à nouveau au Rallye de Hongrie, et j’en étais particulièrement heureux cette fois-ci que nous soyons arrivés arrivés sur notre terrain – puisque mon équipe, Révész Racing, est originaire de Nyíregyháza – en tant que triples champions d’Europe”, a-t-il déclaré. “J’ai beaucoup aimé les deux spéciales, et même si j’ai dû couper court dans un ou deux virages serrés de celle tracée en ville, le reste du temps, j’ai essayé de divertir la foule. Je comprends que les gens aiment les dérives et les pneus qui fument, mais bien sûr, les pilotes de rallye sont au centre de l’attention, et il y a une bataille incroyable au sommet.”

