Un trophée pour le rendez-vous hongrois de l’ERC

L'événement qui deviendra la manche hongroise du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019 a reçu un important trophée.

Couru en novembre dernier sous l'appellation de Rallye de Nyíregyháza, la dernière manche du championnat de Hongrie et candidate pour accueillir l'ERC a été désignée Course de l'Année 2018 par un panel de pilotes et d'officiels lors d'une cérémonie récente.

“Nous sommes très fiers de ce trophée. Nous avons beaucoup de retours positifs de nos fans, mais ce trophée est une réaction des pilotes et des officiels”, ont déclaré les organisateurs de l'événement dans un communiqué.

Le Rallye de Hongrie baissera le rideau sur la saison ERC 2019 du 8 au 10 novembre.

Photo : Attila Kollar

