Une Abarth 124 rally renforcée prête pour l’ERC

Abarth va proposer une version évoluée de sa 124 rally pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019, alors que l'inaugurale Abarth Rally Cup version ERC se rapproche.

Plus de 5000 kilomètres ont été couverts en essais avec pour objectif d'améliorer la performance et la tenue de route de la voiture, tandis que l'introduction d'un kit terre aidera les pilotes à optimiser le set-up.

Utilisant les données accumulées durant deux saisons de rallyes, le travail de développement en cours, auquel s'ajoute le considérable apport du pilote d'essais et sept fois vainqueur en ERC Alex Fiorio, les ingénieurs d'Abarth ont apporté de nombreux changements à la 124 rally pour qu'elle convienne aux gentlemen drivers comme aux pilotes professionnels.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“Nous sommes très excités d'accueillir l'Abarth Rally Cup dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ainsi que, bien sûr, de voir en action cette spectaculaire et légère voiture de sport à moteur arrière. L'Abarth 124 rally étant éligible pour les points en ERC2 à partir de 2019, les changements qui ont été apportés à la voiture ne pourront qu'améliorer sa compétitivité face à ses rivales, rehaussant aussi le spectacle fourni par ce qui promet d'être une catégorie passionnante à un prix très attractif.”

Les principaux changements sont résumés ci-dessous :

Moteur : la puissance est mieux délivrée grâce à une meilleure réponse de l'accélérateur, particulièrement dans les portions lentes comme les sorties d'épingle.

Transmission : quatre cartographies différentes (haute, moyenne, bas grip, humide) sont maintenant disponibles et peuvent être sélectionnées par le pilote depuis le volant. Elles ajusteront le couple du moteur en fonction du niveau d'adhérence pour obtenir une meilleure réponse.

Boîte de vitesses : l'actionneur pneumatique a été ajusté pour permettre un engagement de rapport plus rapide à l'accélération et un rétrogradage mieux calibré, plus doux, afin d'éviter le blocage de l'essieu arrière. Néanmoins, le blocage des roues arrière est possible en utilisant le frein à main nouvellement optimisé.

Set-up : les ingénieurs d'Abarth ont travaillé sur toutes les pièces pour améliorer les niveaux de grip sur asphalte, en plus de fournir un kit pour la terre. Les changements de set-up ont résulté en un effet de tangage positif et le freinage est désormais plus progressif.

Un kit terre pour les surfaces meubles

Deux des six manches de l'Abarth Rally Cup se déroulant sur des surfaces meubles (les Rallyes de Liepāja et de Pologne), un kit spécial terre est maintenant disponible. Celui-ci permet d'accroître la hauteur de caisse de 40 millimètres sans pour autant compromettre la performance des suspensions. Il comprend aussi des disques de frein compatibles avec les roues en alliage de 15 pouces utilisées sur la terre à la places des 18 pouces de la version asphalte.

L'Abarth Rally Cup est disponible pour 110.000 €, frais d'engagement ERC compris.

Rappel du calendrier

L'Abarth Rally Cup 2019 se déroulera sur les rendez-vous suivants de l'ERC :

Manche 1 : Rally Islas Canarias, 2-4 mai (terre)

Manche 2 : Rallye de Liepāja (Lettonie), 24-26 mai (terre)

Manche 3 : Rallye de Pologne, 28-30 juin (terre)

Manche 4 : Rally di Roma Capitale (Italie), 19-21 juillet (asphalte)

Manche 5 : Barum Czech Rally Zlín (République tchèque), 16-18 août (asphalte)

Manche 6 : Rallye de Hongrie, 8-10 novembre (asphalte)

Des récompenses attractives

Sur chaque manche, les dotations suivantes seront remises :

Première position : 12.000 €

Deuxième position : 10.000 €

Troisième position : 8000 €

Quatrième position : 4000 €

À la fin de la saison, le vainqueur de l'Abarth Rally Cup recevra une dotation finale de 30.000 €.

