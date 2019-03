Une année chargée pour le grand espoir ERC Rossel

Yohan Rossel va combiner une saison en championnat de France, sur une Citroën C3 R5, avec sa première campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes en compagnie de son copilote Benoît Fulcrand.

Âgé de 24 ans, Rossel rejoint Catie Munnings au sein de la Team Peugeot Rally Academy en ERC3, sa récompense pour avoir remporté la 208 Rally Cup en France la saison dernière.

“Être en mesure de disputer le FIA ERC3 avec la Team Peugeot Rally Academy est une énorme opportunité”, dit Rossel. “L'ERC, les rallyes et l'équipe seront nouveaux pour nous, mais c'est un défi excitant. En même temps, nous connaissons déjà bien la 208 R2, bien sûr, et nous sommes impatients de débuter cette nouvelle aventure avec Peugeot Sport. C'est une grande chance pour nous et nous sommes ravis à l'idée d'entamer notre première manche ERC.”

Rossel, ancien champion de France Junior, est tenu en haute estime par les patrons de Peugeot Sport. Laurent Guyot, Responsable des Programmes Compétition Client, déclare : “La décision d'offrir à Yohan Rossel un volant dans la Team Peugeot Rally Academy est un palier parfaitement logique au vu des résultats qu'il a obtenus et de ses performances l'an dernier en 208 Rally Cup. Il a donné une nouvelle illustration de sa vitesse et de sa régularité en gagnant la catégorie deux roues motrices au Rallye Monte-Carlo. Peugeot Sport a toujours souhaité aidé les espoirs talentueux à atteindre le sommet, et Yohan cadre parfaitement avec cette politique.”

