Une “assez mauvaise” boucle matinale pour le champion ERC Lukyanuk

Le vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018, Alexey Lukyanuk, n'est pas content de sa quatrième place après la boucle matinale du samedi sur le Rally di Roma Capitale, ayant décrit sa performance comme “assez mauvaise”.

Le Russe, qui est passé chez Saintéloc Racing pour la défense de son titre cette année, n'est qu'une position devant le leader actuel du championnat, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), et à 22.7s d'Andrea Crugnola, leader du rallye.

“Globalement, on fait tout ce qu'on peut mais rien n'en sort”, a dit Lukyanuk à l'assistance de la mi-journée.

“On a été huit secondes plus lents dans la seconde spéciale que l'année dernière. Alors quoi, aurais-je oublié comment piloter ou autre chose ? Quelque chose ne marche pas.”

La voiture de Lukyanuk a connu un souci de pop-off valve dans la première spéciale de Pico-Greci, mais il a critiqué aussi son comportement plus tard dans la même boucle.

“Ce n'est pas le problème principal”, a dit Lukyanuk en évoquant la pop-off valve. “Je ne sais pas. On va faire quelques changements à l'assistance et on verra.”

