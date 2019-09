Une bataille passionnante est attendue en ERC2

Une bataille passionnante est attendue dans la catégorie ERC2 lorsque le Cyprus Rally accueillera l'avant-dernier rendez-vous du 2019 FIA European Rally Championship à la fin du mois.

Six pilotes sont en quête de succès dans cette catégorie relevée, dont le leader du championnat, l'Argentin Juan Carlos Alonso (photo).



Le héros local Petros Panteli sera également en action, ayant remporté la dernière édition du rallye dans la catégorie ERC2, tandis que Mshari Althefiri et Dmitry Feofanov se sont montrés prometteurs lors de leurs précédéntes apparitions en ERC2 cette année.



Antonis Chilimintris et son compatriote chypriote Louis Papageorgiou complètent la liste des engagés, Papageorgiou étant le seul pilote à ne pas piloter une Mitsubishi Lancer Evolution X, lui préférant l'ancienne Evolution IX.



Basé à Nicosie, le Cyprus Rally aura lieu du 27 au 29 septembre, avec des spéciales principalement sur terre.

