Une belle récompense pour Gryazin de la part de l’ERC

La course pour gagner l'un des plus beaux prix en rallye est terminée : Nikolay Gryazin est le vainqueur du Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) 2018, et disposera d'une World Rally Car pour une manche européenne du championnat du monde 2019.

Le Russe a devancé ses rivaux Chris Ingram et Fabian Kreim à l'issue de la dernière manche de la saison, le Rally Liepāja qui s'est conclu dimanche après-midi après deux journées d'action intense sur les rapides spéciales de Lettonie.

Gryazin, âgé de 21 ans, va donc recevoir de la part d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, le volant pleinement financé d'une World Rally Car en spécification 2016 pour une manche courue en Europe du championnat du monde 2019, et suivre ainsi les traces de Marijan Griebel. L'Allemand avait remporté le titre ERC Junior Under 28 inaugural en 2017 et a tiré profit de sa récompense en inscrivant des points sur l'ADAC Rallye Dutschland, en août dernier, avec une Citroën DS3 WRC.

Cependant, afin de servir au mieux les intérêts de Gryazin, Eurosport Events va lui proposer, comme alternative à ce volant d'une World Rally Car, de couvrir les frais de deux rendez-vous ERC la saison prochaine au volant d'une voiture de type R5, soit un prix d'une valeur totale de 100.000 euros. Cela, sans aucune restriction quant au choix de l'équipe ni de la voiture, la seule condition étant de disputer deux rallyes ERC en 2019.

“Félicitations à Nikolay pour ce fantastique accomplissement”, a déclaré le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley. “Avec trois pilotes en lice au départ du Rally Liepāja pour ce prestigieux titre FIA et son incroyable récompense, c'est une fin de championnat excitante. Les trois pilotes ont réussi de belles choses cette saison et démontré de vraies qualités. Cependant, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et Nikolay est clairement un champion méritant. Nous sommes impatients de le voir porter sa carrière au niveau suivant avec cette excellente opportunité.”

Gryazin, qui était copiloté par Yaroslav Fedorov dans sa ŠKODA Fabia équipée de pneus Pirelli, a remporté l'ERC Junior Under 28* – la catégorie des espoirs disposant d'une R5 – grâce à des succès au Rally Islas Canarias, au Barum Czech Rally Zlín, au PZM Rallye Pologne et donc au Rally Liepāja, ces deux derniers assortis d'une victoire au général.

“Ça fait du bien et je suis très satisfait”, a dit le pilote Sports Racing Technologies. “Notre objectif n'était pas d'attaquer mais de finir, et maintenant, je peux dormir tranquille. Je n'ai pas trop montré mes émotions mais je suis très content. Nous avons beaucoup progressé cette année, nous avons eu une bonne stratégie et une bonne préparation pour chaque rallye. Je me tourne maintenant vers l'année prochaine où j'aurai deux manches de l'ERC en cadeau de la part d'Eurosport.”

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

