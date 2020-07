Une belle récompense pour Molle en ERC3 Junior

-

Ne jamais avoir renoncé a valu à Amaury Molle un premier podium en Championnat FIA ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale, en dépit de problèmes techniques et d'un manque de puissance.

Le Belge craignait de ne pouvoir lutter, face à ses rivaux pilotant une Rally4, avec sa Peugeot 208 R2 de l'ancienne spécification et moins puissante.

Cependant, il a piloté sans commettre d'erreur et a surmonté une frayeur tardive pour signer une belle troisième place avec son copilote français Florian Barral.

“Nous sommes très, très contents de ce résultat obtenu après une course difficile en Junior. Ce n'est pas quelque chose que nous aurions pu imaginer au début du week-end car par rapport au 208 Rally4, la 208 R2 est moins puissante et il y a un grand écart entre les deux. Quand on voit la liste des engagés, avec autant de nouvelles Peugeot ou Ford Rally4, ce résultat est fabuleux.”

“L'objectif du week-end était de finir le rallye et d'inscrire le maximum de points, donc cet objectif est atteint et nous en sommes très contents.”

“Nous avons eu de nombreux soucis durant le week-end, notamment dans la seconde boucle du dimanche. Mais l'équipe a fait un travail fabuleux pour régler le problème de moteur. À la fin du second passage dans Guarcino, c'était fini pour nous mais nous sommes rentrés à l'assistance et ils ont résolu le problème. Bon, nous avons perdu beaucoup de temps, avec en plus une pénalité, mais nous sommes très contents d'être à l'arrivée du rallye dans cette position.”

“C'est une très bonne façon de débuter le championnat car nous avons beaucoup travaillé pendant le confinement pour ce rallye et cette saison. Après tout ce travail, c'est une bonne récompense de nos efforts.”

